В Совфеде рассказали об инициативе по созданию лоукостера для полётов на Дальний Восток

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в интервью газете «Известия» рассказал о планах по созданию государственного лоукостера, который будет курировать дальневосточное направление.

По его мнению, такая инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит жителям Дальневосточного федерального округа чаще летать в европейскую часть России. Сенатор планирует поднять этот вопрос при следующем обсуждении бюджета на пленарном заседании Совета Федерации 25 ноября.

«Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру «Победы», которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолётов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», — заявил он.

Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идёт примерно о десятке миллиардов рублей.

В Минтрансе поддержали идею создания лоукостера на Дальнем Востоке, но без привлечения средств федерального бюджета.

В апреле сообщалось, что правительство России выделило 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в ДФО.