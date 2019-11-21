В Совфеде рассказали об инициативе по созданию лоукостера для полётов на Дальний Восток
- РИА Новости
По его мнению, такая инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит жителям Дальневосточного федерального округа чаще летать в европейскую часть России. Сенатор планирует поднять этот вопрос при следующем обсуждении бюджета на пленарном заседании Совета Федерации 25 ноября.
«Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру «Победы», которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолётов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», — заявил он.
Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идёт примерно о десятке миллиардов рублей.
В Минтрансе поддержали идею создания лоукостера на Дальнем Востоке, но без привлечения средств федерального бюджета.
В апреле сообщалось, что правительство России выделило 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.
Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в ДФО.