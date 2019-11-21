В ФНС заявили о значительном сокращении фирм-однодневок в России
«По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года таких компаний, к которым мы можем предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тыс. Было — миллионы», — заявил он.
Мишустин пояснил, что «однодневки» можно вычислить по нескольким признакам: недостоверные данные о руководстве, некорректный адрес и нестабильность в финансовых операциях.
В марте официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около 1 млрд рублей через 200 фирм-однодневок.