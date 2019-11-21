В ФНС заявили о значительном сокращении фирм-однодневок в России

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, что количество компаний-однодневок на территории страны с 2016 года сократилось в десять раз.

«По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года таких компаний, к которым мы можем предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тыс. Было — миллионы», — заявил он.

Мишустин пояснил, что «однодневки» можно вычислить по нескольким признакам: недостоверные данные о руководстве, некорректный адрес и нестабильность в финансовых операциях. 

В марте официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около 1 млрд рублей через 200 фирм-однодневок.

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