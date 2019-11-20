Политолог оценил важность движения грузовых поездов по Крымскому мосту
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«Открытие железнодорожной части Крымского моста является для полуострова очень ожидаемым событием. Пассажирские перевозки начинаются уже совсем скоро, в Крым пойдут поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно же, не менее ожидаемым является начало грузовых перевозок. Это очень серьёзно повлияет на экономику полуострова с точки зрения логистики, доступности грузов и товаров», — сказал он.
По словам эксперта, на данный момент транспортировка грузов в Крым происходит только за счёт автомобильного сообщения.
Он подчеркнул, что железнодорожный грузовой транспорт позволит осуществлять намного больший объём перевозок.
«Сам по себе товарооборот между Крымом и другими регионами получит потенциал для значительного роста. Возможно также и снижение цен на ряд товаров. Крымский мост во всех его возможностях и проявлениях теперь будет символизировать собой окончание этого грандиозного проекта, который логистически связал Крым и материковую часть России», — заключил Ганжара.
Ранее заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.