Политолог оценил важность движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Крымский политолог Владислав Ганжара в разговоре с RT заявил о важности открытия в 2020 году движения грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста.

«Открытие железнодорожной части Крымского моста является для полуострова очень ожидаемым событием. Пассажирские перевозки начинаются уже совсем скоро, в Крым пойдут поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно же, не менее ожидаемым является начало грузовых перевозок. Это очень серьёзно повлияет на экономику полуострова с точки зрения логистики, доступности грузов и товаров», — сказал он.

По словам эксперта, на данный момент транспортировка грузов в Крым происходит только за счёт автомобильного сообщения.

Он подчеркнул, что железнодорожный грузовой транспорт позволит осуществлять намного больший объём перевозок.

«Сам по себе товарооборот между Крымом и другими регионами получит потенциал для значительного роста. Возможно также и снижение цен на ряд товаров. Крымский мост во всех его возможностях и проявлениях теперь будет символизировать собой окончание этого грандиозного проекта, который логистически связал Крым и материковую часть России», — заключил Ганжара.

Ранее заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.