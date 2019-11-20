ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Ростовской области российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ведомства.

«В городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, он является военнослужащим Южного военного округа.

«Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России», — добавили в ведомстве.

В ФСБ указали, что утечка таких данных за рубеж «могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России («Государственная измена»).

В начале 2018 года ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Позднее задержанный признался, что прибыл на полуостров для сбора данных по заданию СБУ.