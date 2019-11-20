В Петербурге откроется Рождественская ярмарка
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- РИА Новости
Как обещают организаторы, в этом году она пройдёт в новом формате и продлится целый месяц.
В Центре контроля качества городского комитета по промышленной политике и торговле отметили, что ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге проводится в целях формирования региональных, межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей.
По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, праздник было решено устроить в историческом центре, как это делается по всей Европе. Поэтому местом проведения ярмарки станет Манежная площадь, а также Малая Садовая и Кленовая улицы.
Помимо торговых рядов, на ярмарке будут работать резиденция Деда Мороза и домик ремёсел — в соответствии с концепцией Года народного творчества.
В 2018 году Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге рождественский вертеп установили у Казанского собора.