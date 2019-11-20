Акимов назвал сроки начала строительства трассы Москва — Владимир
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- РИА Новости
«Вчера я доложил президенту страны о том, что со следующего года открывается полноценное финансирование (строительства участка М12) и со второго полугодия мы начинаем стройку от Москвы до Владимира», — цитирует Интерфакс Акимова.
Ранее он сообщил, что строительство трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году, дорога будет готова к 2027-му.
Как заявляли в Минтрансе, стоимость работ может составить 540—550 млрд рублей.