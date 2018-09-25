Строительство скоростной трассы из Москвы в Казань завершится в 2024 году

Глава государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что строительство скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань планируется завершить в 2024 году.

«Закончить планируем в 2024 году. В октябре этого года начнём проектировать», — приводит агентство «Москва» слова Кельбаха.

Он отметил, что в плане закупок госкомпании на этот год предпроектные работы и планировочные решения уже намечены.

Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что скоростная платная трасса М11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть полностью введена в эксплуатацию в следующем году.