В Минтрансе назвали сроки открытия трассы М-11 от Москвы до Петербурга

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Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что скоростная платная трасса М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть полностью введена в эксплуатацию в следующем году.
В Минтрансе назвали сроки открытия трассы М-11 от Москвы до Петербурга
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«Остаётся ввести 7-й и 8-й участки. Это может произойти уже в следующем году», — приводит слова Дитриха РИА Новости.

Организатор проекта «Автодор» уже ввёл в эксплуатацию часть дороги М-11.

Движение открыто на участках с 58-го по 97-й километр (в обход Солнечногорска и Клина) и с 334-го по 543-й километр (в Тверской и Новгородской областях).

Ранее сообщалось, что на участке трассы испытают беспилотный транспорт

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