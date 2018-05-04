На участке трассы Москва — Петербург до конца осени испытают беспилотный транспорт

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил компании «Автодор» начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта на участке трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что компания должна определить пилотный участок (или участки) скоростной автодороги М11 до 29 июня 2018 года и «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключённого и электрического транспорта» до 30 ноября.

Поручение дано в рамках проекта развития беспилотного движения в России, представленного на выставке «Россия, устремлённая в будущее» в 2017 году. Согласно ему, эксплуатация беспилотных транспортных средств должна начаться к 2025 году.

Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения.

Ранее соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» рассказал, с какими проблемами внедрения в России технологий для эксплуатации автомобилей без водителей приходится сталкиваться и как их планируется решать.

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