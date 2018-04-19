Одобрен проект участка трассы М11 в Петербурге

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Специалисты Главстройэкспертизы России дали одобрение проекту строительства участка скоростной трассы М11, которая должна связать Москву и Санкт-Петербург, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт об отрезке, расположенном в границах Петербурга.

В рамках проекта проложат дорогу длиной в 2,5 км. Она соединит М11, Московское шоссе и Софийскую улицу.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве реконструируют три развязки на МКАД.

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