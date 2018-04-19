Одобрен проект участка трассы М11 в Петербурге

Специалисты Главстройэкспертизы России дали одобрение проекту строительства участка скоростной трассы М11, которая должна связать Москву и Санкт-Петербург, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт об отрезке, расположенном в границах Петербурга. В рамках проекта проложат дорогу длиной в 2,5 км. Она соединит М11, Московское шоссе и Софийскую улицу. Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве реконструируют три развязки на МКАД.