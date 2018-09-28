Стоимость строительства трассы от Москвы до Казани может составить 550 млрд рублей

Короткая ссылка
Заместитель главы Минтранса России Иннокентий Алафинов заявил, что стоимость строительства скоростной платной трассы Москва — Казань может составить 540—550 млрд рублей.
Стоимость строительства трассы от Москвы до Казани может составить 550 млрд рублей
  • РИА Новости

«Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги Москва — Казань порядка 540—550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что строительство скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань планируется завершить в 2024 году.

Также газета «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ передавала, что между Берлином и Санкт-Петербургом организуют прямое железнодорожное сообщение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить