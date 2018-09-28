Стоимость строительства трассы от Москвы до Казани может составить 550 млрд рублей
- РИА Новости
«Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги Москва — Казань порядка 540—550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что строительство скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань планируется завершить в 2024 году.
Также газета «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ передавала, что между Берлином и Санкт-Петербургом организуют прямое железнодорожное сообщение.