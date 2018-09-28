Стоимость строительства трассы от Москвы до Казани может составить 550 млрд рублей

Заместитель главы Минтранса России Иннокентий Алафинов заявил, что стоимость строительства скоростной платной трассы Москва — Казань может составить 540—550 млрд рублей.

«Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги Москва — Казань порядка 540—550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что строительство скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань планируется завершить в 2024 году.

Также газета «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ передавала, что между Берлином и Санкт-Петербургом организуют прямое железнодорожное сообщение.