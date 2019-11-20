В колледже Благовещенска изменили учебный план после ЧП

В строительном колледже Благовещенска, где 14 ноября студент открыл стрельбу, перенесли сдачу курсовых работ на следующий семестр. Об этом информирует Министерство образования Амурской области.

«Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр», — заявили в ведомстве.

Ранее власти региона по результатам служебной проверки уволили директора колледжа в Благовещенске.

14 ноября в строительном колледже Благовещенска 19-летний учащийся устроил стрельбу. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. Нападавший покончил с собой.