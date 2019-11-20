В колледже Благовещенска изменили учебный план после ЧП
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- РИА Новости
«Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр», — заявили в ведомстве.
Ранее власти региона по результатам служебной проверки уволили директора колледжа в Благовещенске.
14 ноября в строительном колледже Благовещенска 19-летний учащийся устроил стрельбу. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. Нападавший покончил с собой.