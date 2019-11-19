В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты

Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предполагается, что показатель будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, при этом будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,4.

По расчётам авторов проекта, при такой формуле единая минимальная цена на пачку табачной продукции в 2019 году составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя стоимость легальной пачки сигарет составляет около 115 рублей.

Цель инициативы — борьба с нелегальной табачной продукцией, говорится в документе. В отсутствие такого ценового порога рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам.

Так, сейчас незаконная продукция продаётся по цене 45—55 рублей, притом что на долю налогов в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей.

Предлагаемый уровень ЕМЦ при его введении в 2019 году не затронул бы более 97% цен на продукцию легальных производителей, указывают депутаты.

Авторы инициативы — Сергей Катасонов от ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев от «Единой России».

Ранее «Парламентская газета» писала о предложении в ГД установить фиксированную минимальную цену на табак.