В Роспотребнадзоре прокомментировали отравление артистов Мариинского театра

В Роспотребнадзоре сообщили о завершении расследования по факту отравления артистов Мариинского театра во время гастролей в Москве, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве завершено проведение эпидемиологического расследования по факту регистрации групповой заболеваемости среди сотрудников оркестра Мариинского театра», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что артисты обратились к медикам после выступления 31 октября, в результате чего из 13 пострадавших шесть человек были госпитализированы с пищевой токсикоинфекцией.

Как отметили в пресс-службе, в ходе расследования выяснилось, что пострадавшие заказывали готовую еду в компании «Дело вкуса» ИП Анисимова С.В. В результате исследования готовой продукции, смывов с оборудования и рук повара были выделены кишечная палочка и золотистый стафилококк. Инфекция также была обнаружена у десяти сотрудников цеха.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что у производившей еду компании отсутствовали декларации о соответствии, условия для хранения готовой еды, холодильное оборудование и медицинские книжки персонала. Из оборота изъято 988 кг различной пищевой продукции без маркировки.

Материалы административного дела в отношении ИП Анисимова С.В. находятся на рассмотрении в Бабушкинском районном суде, а материалы эпидемиологического расследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, заключили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что шесть артистов Мариинского театра обратились за помощью к врачам в связи с кишечной инфекцией.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.