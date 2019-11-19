Минприроды подготовило рекомендации по закону об обращении с животными

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Минприроды России выпустило методические рекомендации, устанавливающие порядок проведения региональными исполнительными властями проверок в отношении физических лиц при выявлении жестокого обращения с животными.
Минприроды подготовило рекомендации по закону об обращении с животными
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, документом предлагается проводить внеплановые проверки в отношении физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, а также мероприятия по профилактике нарушений требований к обращению с животными.

Также рекомендовано конкретизировать перечень объектов надзора и требований в данной области.

Закон об ответственном обращении с животными, призванный решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении, был подписан российским лидером Владимиром Путиным 28 декабря 2018 года.

В октябре сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего введение досудебной блокировки сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.

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