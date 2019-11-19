Минприроды подготовило рекомендации по закону об обращении с животными
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ведомства, документом предлагается проводить внеплановые проверки в отношении физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, а также мероприятия по профилактике нарушений требований к обращению с животными.
Также рекомендовано конкретизировать перечень объектов надзора и требований в данной области.
Закон об ответственном обращении с животными, призванный решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении, был подписан российским лидером Владимиром Путиным 28 декабря 2018 года.
В октябре сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего введение досудебной блокировки сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.