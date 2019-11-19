Продажи вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря

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Продажи коллекционного вина «Крымский мост» стартуют 24 декабря. Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен — участников проекта, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Продажи вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря
  • Pixabay

Как отмечается, три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских — 19 тысяч суммарно, что равно протяжённости моста (19 км).

В настоящее время на бутылки наносят этикетки с официальным логотипом и изображением главного участка сооружения с судоходными арками. 

8 ноября началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые проследуют с материковой части России на полуостров через мост.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — днём позже.

13 ноября сообщалось, что продано уже более 17 тыс. билетов по всей стране.

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