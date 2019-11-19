Девять человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

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Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием трёх легковых машин, маршрутного такси и грузового автомобиля в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Девять человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае
  • РИА Новости

«В 08:20 поступило сообщение, что на выезде из села Ивановского Кочубеевского района произошло столкновение пяти автомобилей. По предварительным данным, в маршрутном такси находились десять человек. В результате ДТП пострадали девять человек, в маршрутном такси пострадавших семеро, детей среди них нет», — приводит ТАСС сообщение регионального управления МЧС России.

Ранее в результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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