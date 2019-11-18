Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.

«Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учётом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет (Госдумы по информполитике. — RT) поступило много отзывов, с которыми я ознакомился, — от экспертов, бизнеса, и там появились очень интересные проработанные идеи, которые я постараюсь включить в законопроект. Я планирую дорабатывать проект с учётом положительного отзыва правительства», — приводит РИА Новости слова Горелкина.

Он также выразил уверенность в принятии проекта после его доработки и повторного внесения в Госдуму.

Отмечается, что, в свою очередь, компания «Яндекс» поддержала отзыв проекта, посчитав, что его цели можно достичь менее болезненными для отрасли методами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволяет блокировать новостные агрегаторы в России за неисполнение требований об ограничении 20% доли иностранного участия.