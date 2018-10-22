В России могут ограничить иностранное владение агрегаторами новостей

В Госдуму внесён законопроект, который позволяет блокировать новостные агрегаторы в России за неисполнение требований об ограничении 20% доли иностранного участия.

Как отмечается в пояснительной записке, за неисполнение требований предполагается «ограничение доступа на территории России операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований».

«Основание для ограничения такого доступа согласно проекту — вступившее в силу решение суда, вынесенное по обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — говорится в документе.

Как предполагается, владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления закона в силу, владельцы, которые будут включены в указанный реестр после вступления в силу данного закона, — не позднее чем через шесть месяцев после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.

Проект внесён депутатами Андреем Луговым, Антоном Горелкиным, Борисом Пайкиным и Михаилом Старшиновым.