В «Росконтроле» оценили качество докторской колбасы

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Специалисты «Росконтроля» провели исследование популярных российских брендов докторской колбасы и определили лучшие из них, сообщает «Взгляд» со ссылкой на официальный сайт организации.
В «Росконтроле» оценили качество докторской колбасы
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

В тестировании приняла участие продукция брендов «Мираторг», «Велком», «Окраина», «Заповедные продукты», «БахрушинЪ», «Микоян» и «Малаховский».

В некоторых образцах были обнаружены ингредиенты, которых, согласно ГОСТу, не должно быть в составе колбасы. В «Заповедных продуктах» нашли мясо птицы, крахмалосодержащий компонент (пшеничная мука), каррагинан, шкурку птицы, а в образце «БахрушинЪ» обнаружили кукурузную муку, изолят соевого белка и животный белок.

По результатам тестов «Росконтроль» рекомендовал к покупке колбасы марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».

Ранее «Известия» сообщили, что специалисты Роскачества опубликовали результаты исследования, в рамках которого россияне сравнили качество отечественных продуктов и импортных.

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