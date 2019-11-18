СМИ: Правительству предложено сократить время продажи алкоголя
В ОНФ предложили сократить время окончания продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Действующий закон позволяет торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени, при этом субъекты федерации могут сами ужесточать эти требования.
В ОНФ отметили, что данная инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография».
По данным ОНФ, российский Минздрав одобрил данную инициативу и в настоящий момент предложение обсуждается в парламенте.
Ранее сообщалось, что время продажи алкоголя в калининградских магазинах сократят на два часа.
Также ФАН сообщал, что Россия заняла седьмое место в рейтинге стран с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения.