СМИ: Правительству предложено сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в правительство России инициативу с предложением сократить время продажи алкоголя в стране, пишут «Известия».

В ОНФ предложили сократить время окончания продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.

Действующий закон позволяет торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени, при этом субъекты федерации могут сами ужесточать эти требования.

В ОНФ отметили, что данная инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

По данным ОНФ, российский Минздрав одобрил данную инициативу и в настоящий момент предложение обсуждается в парламенте.

Ранее сообщалось, что время продажи алкоголя в калининградских магазинах сократят на два часа.

Также ФАН сообщал, что Россия заняла седьмое место в рейтинге стран с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения.