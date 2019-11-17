В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в МЧС России.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в аквапарке по адресу: улица Голубинская, дом 16. Туда прибыли пожарные и спасатели. Проводится эвакуация. Всего выведено из здания около 2 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно об эвакуации посетителей московского торгового центра «Океания» из-за срабатывания пожарной сигнализации.

Также URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.