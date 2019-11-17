Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

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Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.

Издание отмечает, что Россия начала процесс дедолларизации экономики в 2014 году, после возникновения напряжённости в отношениях с США.

В статье сообщается, что Россия увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС.

Также уточняется, что России удалось стабилизировать курс рубля, который упал на 17% в 2018 году.

Ранее в рамках XI саммита государств БРИКС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил вопрос создания платёжной системы и получил поддержку членов делового совета организации.

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