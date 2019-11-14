РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

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В рамках XI саммита государств БРИКС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил вопрос создания платёжной системы и получил поддержку членов делового совета организации.
РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС
  • РИА Новости

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.

По словам Дмитриева, страны БРИКС снижают долю расчётов в долларах США. В России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчётах снизилась с 92% до 50%, а рубля — выросла с 3% до 14%.

Кроме того, РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчётов между странами — членами организации.

«Подобные расчёты должны осуществляться через платёжную систему БРИКС, создание которой сейчас активно обсуждается», — сообщил Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что в качестве основы могут использоваться созданные при участии РФПИ совместные фонды для инвестиций в национальных валютах и развития технологий.

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