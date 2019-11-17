СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

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Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что слушатель лекции Соколова обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив, что во время лекции задал вопрос о возможном плагиате со стороны доцента.

Он уточнил, что Соколову вопрос не понравился, после чего молодого человека вытолкали из аудитории.

15 ноября Олег Соколов был переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты».

По версии следствия, бывший доцент Соколов убил Анастасию Ещенко 8 ноября, а позже пытался утопить тело в реке.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый вину признал.

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