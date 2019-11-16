В Ставрополе возбудили дело по факту убийства мужчины после ДТП

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В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины после ДТП, сообщает пресс-служба регионального СК России.
В Ставрополе возбудили дело по факту убийства мужчины после ДТП
  • РИА Новости

«Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, после столкновения двух автомобилей, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114, один из водителей попытался скрыться с места ДТП. В конечном итоге между участниками дорожного движения произошёл конфликт, в результате которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар в грудь.

Тело 45-летнего мужчины было обнаружено на проезжей части проспекта Кулакова в Ставрополе в четверг, 14 ноября.

Ранее на севере Москвы в результате наезда легкового автомобиля погиб пешеход.

Также в МВД заявили, что невнимательность водителя могла стать причиной аварии с участием автобуса в Оренбурге, в результате которой девять человек получили травмы различной степени тяжести.

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