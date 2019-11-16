В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Оренбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«По словам водителя, он отвлёкся, и в этот момент произошло столкновение. Это предварительная причина, идёт проверка», — сказал собеседник.
Ранее в Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате происшествия девять человек пострадали.
В октябре URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.