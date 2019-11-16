В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Оренбурге

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В МВД заявили, что невнимательность водителя могла стать причиной аварии с участием автобуса в Оренбурге, в результате которой девять человек получили травмы различной степени тяжести.
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Оренбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«По словам водителя, он отвлёкся, и в этот момент произошло столкновение. Это предварительная причина, идёт проверка», — сказал собеседник.

Ранее в Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате происшествия девять человек пострадали.

В октябре URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.

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