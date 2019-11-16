В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.

«В 12:45 (10:45 мск. — RT) на улице Максима Горького в Оренбурге водитель 1961 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим наездом на опору линии электропередачи», — цитирует представителя Госавтоинспекции ТАСС.

По информации регионального Минздрава, трое пострадавших были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

«Девять человек обращались за медицинской помощью, один в тяжёлом состоянии, двое в среднем — они госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ещё шестеро пострадавших получили лёгкие травмы и после осмотра были отпущены домой.

Всего в автобусе, который следовал по маршруту №102 (Нижняя Павловка — Оренбург), находились 12 пассажиров.

Причина аварии выясняется.

Ранее в Забайкалье возбудили дело после ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли семь человек.

В августе URA.RU передавало, что при столкновении трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.