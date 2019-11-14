Полиция возбудила дело после ДТП в Забайкалье

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД после того, как в Забайкалье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли семь человек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — цитирует региональный главк МВД России РИА Новости.

Как отмечается, в результате ДТП погибли четыре женщины и трое мужчин, личности пострадавших установлены.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье.

Также стало известно о начатой следователями проверке.

Предварительно, инцидент произошёл в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, стоящим на обочине, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу.

В августе URA.RU сообщало о пяти пострадавших в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми.