СК начал проверку после ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку после ДТП в Забайкалье, где при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками погибли семь человек.

«Микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине. После этого микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу. В результате ДТП погибли семь человек, двое получили травмы различной тяжести», — говорится в сообщении СК.

В ближайшее время следователи совместно с полицейскими проведут осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что в аварии в Агинском районе Забайкалья погибли шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить