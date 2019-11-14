СК начал проверку после ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае

Следственный комитет начал проверку после ДТП в Забайкалье, где при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками погибли семь человек.

«Микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине. После этого микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу. В результате ДТП погибли семь человек, двое получили травмы различной тяжести», — говорится в сообщении СК.

В ближайшее время следователи совместно с полицейскими проведут осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что в аварии в Агинском районе Забайкалья погибли шесть человек.