В Забайкальском крае в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

В результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовыми автомобилями в Забайкальском крае погибли шесть человек, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В 06:55 (00:55 мск) на 108-м км федеральной трассы Чита — Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman... В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы — все они из микроавтобуса», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В МВД уточнили, что дети в результате ЧП не пострадали.

Ранее стало известно, что в Московской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека