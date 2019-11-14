В Забайкальском крае в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек
«В 06:55 (00:55 мск) на 108-м км федеральной трассы Чита — Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman... В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы — все они из микроавтобуса», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
В МВД уточнили, что дети в результате ЧП не пострадали.
Ранее стало известно, что в Московской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека