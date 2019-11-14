Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье

Короткая ссылка
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как в Забайкалье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли семь человек.
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье
  • © Пресс-служба Поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас»

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в Следственном комитете.

Кроме того, на место направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК.

Ранее следователи начали проверку после ДТП в Забайкалье, где при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками погибли семь человек.

По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить