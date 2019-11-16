В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением

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В многоэтажных домах Благовещенска из-за снижения уровня реки Амур и ледостава возникли проблемы с водоснабжением, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением
  • © Jochen Tack
  • Gettyimages.ru

«Из-за резкого похолодания и образования мелкой шуги по реке Амур на водозаборе «Амурский» забились приёмные оголовки системы забора воды. В оголовках заборных труб имеется мелкая сетка 1×1 см, чтобы при заборе воды не попал мусор и мальки рыбы. Данная сетка забивается мелкой ледяной кашей, в результате чего произошло снижение давления и дефицит воды на верхних этажах многоквартирных жилых домов города», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, нарушение водоснабжения социально значимых объектов не было зафиксировано, для решения проблемы запущен другой водозабор.

Отмечается, что ситуация должна нормализоваться после установления ледостава на Амуре, «ориентировочно в течение трёх дней».

Ранее следователи начали проверку по факту отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.

В сентябре в Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы водоснабжению города.

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