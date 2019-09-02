В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления Лены и угрозы водоснабжению

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Власти Якутска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы водоснабжению города, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации.
В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления Лены и угрозы водоснабжению
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписала глава Якутска Сардана Авксентьева.

«Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметками, лимитирующими судоходство на реке Лене у города Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населению города Якутска», — говорится в распоряжении.

В частности, компании «Водоканал» поручено заняться вопросом обеспечения достаточным водоснабжением населения и предприятий Якутска.

В мае сайт inkazan.ru писал, что власти Татарстана приняли ряд мер для решения проблемы обмеления Волги.

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