В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления Лены и угрозы водоснабжению
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписала глава Якутска Сардана Авксентьева.
«Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметками, лимитирующими судоходство на реке Лене у города Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населению города Якутска», — говорится в распоряжении.
В частности, компании «Водоканал» поручено заняться вопросом обеспечения достаточным водоснабжением населения и предприятий Якутска.
В мае сайт inkazan.ru писал, что власти Татарстана приняли ряд мер для решения проблемы обмеления Волги.