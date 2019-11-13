СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

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Следователи начали проверку по факту отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в СМИ», — заявили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, в Санникове российский премьер Дмитрий Медведев провёл совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации нацпроектов.

Перед входом в дом культуры женщина попросила главу правительства помочь в решении проблемы с горячей водой.

Квартиру жительницы Санникова Татьяны Кадукиной, которая рассказала о проблеме Медведеву, посетил алтайский губернатор Виктор Томенко, пообещав за два дня выработать конкретное решение.

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