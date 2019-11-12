Медведев приехал в Барнаул на поезде

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часа. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев приехал в Барнаул на поезде
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

В ходе поездки Медведев провёл совещание на тему рассмотрения проектов финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. 

В том числе были рассмотрены основные вопросы развития железнодорожного транспорта.

Премьер объяснил, что решил проехать на поезде «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но в первую очередь чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда».

В Барнауле Медведев проведёт встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко.

Ранее премьер-министр посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

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