Медведев приехал в Барнаул на поезде
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- РИА Новости
В ходе поездки Медведев провёл совещание на тему рассмотрения проектов финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.
В том числе были рассмотрены основные вопросы развития железнодорожного транспорта.
Премьер объяснил, что решил проехать на поезде «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но в первую очередь чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда».
В Барнауле Медведев проведёт встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко.
Ранее премьер-министр посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.