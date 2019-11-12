Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор»

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием в Новосибирске посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор»
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Во время короткой экскурсии главе правительства рассказали об этапах развития научного центра, передаёт РИА Новости.

Также Медведеву показали экспонаты, в том числе уникальный костюм, который предназначен для работы с особо опасными вирусными инфекциями, и изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований.

Работники музея поделились, что этот бокс они в шутку называют «крокодил».

Главе правительства также подарили книгу о системе подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в России во время чемпионата мира по футболу. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эту книгу, которую переводят на английский язык, ждут в FIFA.

«В России мы контролируем всё. А есть места, где с этим потруднее. Катар сейчас будет проводить (чемпионат мира по футболу. — RT). А когда был чемпионат мира в Бразилии, как раз история с (вирусом. — RT) Зика разыгралась», — отметил Медведев.

Ранее Медведев дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

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