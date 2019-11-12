Медведев в шутку предложил непривитым от гриппа привиться от Эболы
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- РИА Новости
Медведев заявил, что «тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола».
«Причём уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причём именно в самых тяжёлых условиях», — цитирует РИА Новости премьера.
Отмечается, что Медведев посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области, где дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания в Кремле призвал членов правительства сделать прививку от гриппа.