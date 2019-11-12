Медведев в шутку предложил непривитым от гриппа привиться от Эболы

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию генетических технологий в России в шутку предложил тем, кто не привился от гриппа, привиться вакциной от Эболы.

Медведев заявил, что «тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола».

«Причём уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причём именно в самых тяжёлых условиях», — цитирует РИА Новости премьера.

Отмечается, что Медведев посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области, где дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания в Кремле призвал членов правительства сделать прививку от гриппа.