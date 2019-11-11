Путин призвал членов правительства привиться от гриппа

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания в Кремле призвал членов правительства сделать прививку от гриппа.
Путин призвал членов правительства привиться от гриппа
  • РИА Новости

Российский лидер отметил, что, по его мнению, члены правительства входят в группу риска заболеваемости гриппом, так как работают с людьми.

Он также поинтересовался, кто из министров сделал прививку. Выяснилось, что, включая самого главу государства, прививку сделали четыре человека.

«Гриппом заболел — самострел. Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. Спасибо», — добавил Путин.

Ранее российский президент заявил, что заболеваемость гриппом в стране сократилась более чем в 13 раз за 13 лет.

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