Путин призвал членов правительства привиться от гриппа

Президент России Владимир Путин в ходе заседания в Кремле призвал членов правительства сделать прививку от гриппа.

Российский лидер отметил, что, по его мнению, члены правительства входят в группу риска заболеваемости гриппом, так как работают с людьми.

Он также поинтересовался, кто из министров сделал прививку. Выяснилось, что, включая самого главу государства, прививку сделали четыре человека.

«Гриппом заболел — самострел. Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. Спасибо», — добавил Путин.

Ранее российский президент заявил, что заболеваемость гриппом в стране сократилась более чем в 13 раз за 13 лет.