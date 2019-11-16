В Якутии возбудили уголовное дело из-за перестрелки в посёлке

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В Якутии возбудили уголовное дело после перестрелки в посёлке Айхал, в результате которой один мужчина погиб и двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону. 
В Якутии возбудили уголовное дело из-за перестрелки в посёлке
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«По данным следствия, ночью 16 ноября на территории увеселительного заведения, расположенного в посёлке Айхал… неустановленные лица причинили огнестрельные ранения трём мужчинам», — заявили в ведомстве.

В результате произошедшего 32-летний мужчина скончался на месте.

Устанавливаются причастные к совершению преступления лица.

Ранее в пресс-службе Минздрава Якутии заявили, что один человек погиб и двое пострадали в результате перестрелки между работниками рынка.

В октябре URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

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