Росбанк восстановил работу всех сервисов после сбоя, вызванного плановыми работами по усовершенствованию технических средств. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

«Ночью 16 ноября с 02:00 до 04:00... Росбанком проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств, в период которых могли наблюдаться временные перерывы в работе карточных сервисов», — говорится в пресс-релизе.

В банке подчеркнули, что технические работы проводились в период наиболее низкой транзакционной активности.

Там также заверили, что в настоящее время все сервисы восстановлены, и принесли извинения клиентам, которые столкнулись с проблемами при осуществлении платежей.

Ранее в call-центре Росбанка сообщили о сбое, из-за которого наблюдаются сложности при переводе средств на счета других банков и снятии наличных в банкоматах.