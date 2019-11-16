На сервере Росбанка произошёл сбой

Клиенты Росбанка могут испытывать трудности при переводе средств на счета других банков и снятии наличных в банкоматах из-за сбоя на сервере, сообщили в call-центре финансового учреждения.

«В пятницу вечером (15 ноября. — RT) был сбой, из-за чего не проходят операции по счетам. Изначально сбой устранили, но к утру субботы (16 ноября. — RT) ситуация не изменилась из-за ещё одного сбоя на сервере банка», — цитирует представителя банка Интерфакс.

По его словам, сбой затронул всех клиентов банка.

Ранее Сбербанк сообщил о сбое в работе своего мобильного приложения.

Учёный-криминалист Виталий Вехов, эксперт в области информационной безопасности, в беседе с ФАН рассказал, как не стать жертвой нового вида мошенничества с банковскими картами на основе системы быстрых платежей с помощью смс-сообщений.