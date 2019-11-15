В России предложили повысить стоимость шипованной резины

В России стоит повысить цены на шипованную резину для автомобилей. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По мнению парламентария, такая мера станет более эффективной, чем возможное ограничение скорости на дорогах в зимний период до 80 км/ч.

«С ограничением скорости не согласятся жители южных районов, у которых практически нет зимы, а людей будут штрафовать не только за шипы, но и за превышение скорости», — цитирует депутата «Дума ТВ».

Он добавил, что снижение скорости ради сохранения дорог практикуют в Финляндии, но там они постоянно содержатся в ледяном накате, их не чистят до асфальта.

По его словам, «надо принять новые технологии».

«Можно не ограничивать скорость, но, например (ввести. — RT), компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колёс», — пояснил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

То есть, отметил Васильев, «шипованные колёса могут стоить дороже».

Ранее RT, ссылаясь на исследование специалистов компании «Автодор», писал, что эксперты выступили с предложением сократить срок эксплуатации шипованных шин.

Кроме того, для лучшей сохранности дорожного покрытия предлагалось установить максимальную скорость движения зимой на уровне 70–80 км/ч на дорогах всех типов.

Эксперт Виктор Похмелкин прокомментировал URA.RU такую инициативу.