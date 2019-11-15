В России предложили повысить стоимость шипованной резины
- РИА Новости
По мнению парламентария, такая мера станет более эффективной, чем возможное ограничение скорости на дорогах в зимний период до 80 км/ч.
«С ограничением скорости не согласятся жители южных районов, у которых практически нет зимы, а людей будут штрафовать не только за шипы, но и за превышение скорости», — цитирует депутата «Дума ТВ».
Он добавил, что снижение скорости ради сохранения дорог практикуют в Финляндии, но там они постоянно содержатся в ледяном накате, их не чистят до асфальта.
По его словам, «надо принять новые технологии».
«Можно не ограничивать скорость, но, например (ввести. — RT), компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колёс», — пояснил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».
То есть, отметил Васильев, «шипованные колёса могут стоить дороже».
Ранее RT, ссылаясь на исследование специалистов компании «Автодор», писал, что эксперты выступили с предложением сократить срок эксплуатации шипованных шин.
Кроме того, для лучшей сохранности дорожного покрытия предлагалось установить максимальную скорость движения зимой на уровне 70–80 км/ч на дорогах всех типов.
Эксперт Виктор Похмелкин прокомментировал URA.RU такую инициативу.