Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
- РИА Новости
«Мне кажется, это недостаточно просчитано, поэтому угрожает безопасности дорожного движения», — убеждён эксперт.
Похмелкин также предположил, что установить эффективный контроль за подобными нарушениями будет затруднительно.
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Ранее RIA56 сообщало, что в Госавтоинспекции Оренбургской области призвали автомобилистов перейти на зимнюю резину.