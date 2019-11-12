Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу сократить период использования шипованных шин в стране.
Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
  • РИА Новости

«Мне кажется, это недостаточно просчитано, поэтому угрожает безопасности дорожного движения», — убеждён эксперт. 

Похмелкин также предположил, что установить эффективный контроль за подобными нарушениями будет затруднительно.

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия. 

Ранее RIA56 сообщало, что в Госавтоинспекции Оренбургской области призвали автомобилистов перейти на зимнюю резину. 

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