Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу сократить период использования шипованных шин в стране.

«Мне кажется, это недостаточно просчитано, поэтому угрожает безопасности дорожного движения», — убеждён эксперт.

Похмелкин также предположил, что установить эффективный контроль за подобными нарушениями будет затруднительно.

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Ранее RIA56 сообщало, что в Госавтоинспекции Оренбургской области призвали автомобилистов перейти на зимнюю резину.