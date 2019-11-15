Оскар Конюхов оценил возможные способы совершить кругосветное путешествие

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Сын Фёдора Конюхова в беседе с Nation News прокомментировал разные способы совершить кругосветное путешествие.
Оскар Конюхов оценил возможные способы совершить кругосветное путешествие
  • @fedorkonyukhov / instagram.com

По его словам, из трёх возможных способов совершить кругосветку — по воздуху, по воде или по земле — первые два являются наиболее «чистыми», поскольку не требуют прерывания. А во время путешествия по земле в определённый момент придётся пересаживаться на корабль или самолёт.

Он также отметил, что на сегодняшний день крупные авиакомпании предлагают туры, в рамках которых можно облететь Землю за 48 часов, но путешественники при этом не должны прилагать никаких усилий.

«Фёдор летел 11 дней и не спал, потому что там может смениться направление, закончиться топливо, могут возникнуть другие проблемы. То же самое, когда люди плывут на яхте. Там всё время нужно контролировать ситуацию», — напомнил Оскар.

Ранее российский путешественник Фёдор Конюхов, управляющий самолётом, работающим на солнечной энергии, завершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым.

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