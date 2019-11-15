Оскар Конюхов рассказал о планах отца на следующее путешествие

Сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал о планах отца побить действующий рекорд перелёта на воздушном шаре.

По его словам, действующий рекорд был установлен в 1994 году японцем Мичио Канда.

«Он планирует стартовать в Тобольске и лететь в сторону Красноярска через нашу Сибирь. Благо просторы нашей страны это позволяют. Сейчас мы ведём переговоры с английской компанией, которая изготавливает нам специальный шар по типу термоса. Он должен долго держать тёплый воздух внутри себя и не остывать. Это та же компания, которая строила Фёдору Конюхову шар для кругосветного полёта и собирается строить для будущего полёта в стратосферу», — пояснил Оскар Конюхов.

Ранее сообщалось, что российский путешественник Фёдор Конюхов, управляющий самолётом, работающим на солнечной энергии, завершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым.