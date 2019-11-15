В Приамурье увеличат расходы на безопасность после стрельбы в колледже

Короткая ссылка
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти региона планируют увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей после стрельбы в колледже в Благовещенске.

«На августовской сессии мы дополнительно уточнили бюджет на 80 миллионов рублей как раз на эти цели» — цитирует РИА Новости Орлова.

Губернатор уточнил, что данные средства предназначены четырём министерствам, ведающим учреждениями с массовым посещением граждан — минобразования, минспорта, минздравоохранения и минкультуры.

«На второе чтение дополнительно предусматриваем ещё порядка 100 млн рублей на следующий год», — добавил он.

Ранее стало известно, что во всех учебных заведениях Приамурья ужесточён пропускной режим после стрельбы в колледже.

14 ноября в колледже в Благовещенске один из студентов устроил стрельбу. В результате происшествия погибли два человека, включая стрелка. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить