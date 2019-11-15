В Приамурье увеличат расходы на безопасность после стрельбы в колледже

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти региона планируют увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей после стрельбы в колледже в Благовещенске.

«На августовской сессии мы дополнительно уточнили бюджет на 80 миллионов рублей как раз на эти цели» — цитирует РИА Новости Орлова.

Губернатор уточнил, что данные средства предназначены четырём министерствам, ведающим учреждениями с массовым посещением граждан — минобразования, минспорта, минздравоохранения и минкультуры.

«На второе чтение дополнительно предусматриваем ещё порядка 100 млн рублей на следующий год», — добавил он.

Ранее стало известно, что во всех учебных заведениях Приамурья ужесточён пропускной режим после стрельбы в колледже.

14 ноября в колледже в Благовещенске один из студентов устроил стрельбу. В результате происшествия погибли два человека, включая стрелка. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.