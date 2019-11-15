В учебных заведениях Приамурья ужесточён пропускной режим

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Во всех учебных заведениях Приамурья ужесточён пропускной режим после стрельбы в колледже в Благовещенске.

«Везде усилены меры безопасности, ужесточён пропускной режим», — цитирует РИА Новости представителя регионального министерства образования.

Отмечается, что все учебные заведения работают в штатном режиме, кроме Амурского колледжа строительства и ЖКХ, в главном корпусе которого произошла стрельба.

Ранее стало известно, что после стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОПа, отвечающего за охрану здания.

14 ноября в колледже в Благовещенске один из студентов устроил стрельбу. В результате происшествия погибли два человека, включая стрелка. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.

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