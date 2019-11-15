Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Короткая ссылка
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

«У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — цитирует РИА Новости Почуева.

Адвокат уточнил, что у Соколова на данный момент нет денег на защиту.

Также Почуев добавил, что историк хочет оказать родственникам Ещенко материальную поддержку и принять участие в организации похорон.

Ранее сообщалось, что Олега Соколова, находящегося в изоляторе временного содержания, переведут в СИЗО «Кресты».

По предварительным данным следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а 9 ноября попытался избавиться от тела. Утром историк был поднят из реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить