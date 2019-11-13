Адвокат Соколова назвал клеветой данные об избиении другой студентки
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранее СМИ стали ссылаться на публикацию газеты «Московский комсомолец» 2018 года, в которой студентка СПбГУ рассказывала о том, что Соколов якобы избивал её.
В материале уточняется, что заявление студентки в полицию не было принято.
«Данную публикацию, если таковая действительно имеет место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем», — заявил адвокат.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.